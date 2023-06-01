"Самолет произвел посадку в "Шереметьево", никто не пострадал", — сказали в экстренных службах.

Ранее командир лайнера Sukhoi Superjet 100 выполняющего рейс из Ульяновска связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления самолетом. Было принято решение совершить экстренную посадку.

Как сообщил "Интерфаксу представитель авиакомпании "Россия", в полете у лайнера отказал автопилот.

"Во время выполнения рейса Ульяновск — Москва (Шереметьево) FV6076 командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем Суперджет 100 было принято решение следовать в аэропорт назначения — Шереметьево. При этом, в согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, советующая посадке самолета с неисправностью", — сказал он.

Лайнер сел в штатном режиме в 14:39 мск, добавили в авиакомпании.