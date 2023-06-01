Она отметила, что своим решением Всемирная организация здравоохранения отменила статус чрезвычайной ситуации по коронавирусу, но "она не может отменить пандемию — пандемия была, есть и, к сожалению, пока будет продолжаться, потому что регистрация идет во многих странах мира".
5 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение об отмене статуса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения по COVID-19. При этом он уточнил, что угроза распространения коронавируса полностью не миновала.
Позже в ВОЗ сообщили, что организация отныне классифицирует COVID-19 как укоренившуюся проблему в сфере здравоохранения и намерена дать обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.