Протяженность пляжа составляет 112 метров. Проведено комплексное обследование дна на предмет безопасности, установлены буи. Там ежедневно дежурят 4 матроса-спасателя, организован медпункт.
"Инфраструктура пляжа полностью продумана для удобства и комфорта гостей: раздевалки, душевые, санитарные комнаты, теневой аэрарий, шезлонги, зонты и пляжные полотенца. На пляже можно ловить волны на сап-серфе, заказывать освежающие коктейли во фреш-баре. В июне откроется второй пляж рядом с гостиничным комплексом "Бархатные сезоны", — подчеркивает пресс-служба.
Туристов на пляж ежедневно доставляют комфортные и быстрые автобусы. Дорога занимает всего 40 минут. В каждом автобусе находится гид.
"Трансфер курорта "Красная Поляна" — это удобный и быстрый способ попасть из горного кластера к берегу Чёрного моря", — отмечается в сообщении.
Ознакомиться с расписанием трансфера и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте курорта, на ресепшн отеля или по телефону 8 800 550 20 20.