Протяженность пляжа составляет 112 метров. Проведено комплексное обследование дна на предмет безопасности, установлены буи. Там ежедневно дежурят 4 матроса-спасателя, организован медпункт.

"Инфраструктура пляжа полностью продумана для удобства и комфорта гостей: раздевалки, душевые, санитарные комнаты, теневой аэрарий, шезлонги, зонты и пляжные полотенца. На пляже можно ловить волны на сап-серфе, заказывать освежающие коктейли во фреш-баре. В июне откроется второй пляж рядом с гостиничным комплексом "Бархатные сезоны", — подчеркивает пресс-служба.