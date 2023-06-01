«Крым – это единственный регион, который дал снижение цен на это лето. Причины понятны, тяжелейшая логистика. Но, тем не менее, что касается Крымского моста, то туроператоры сказали, что открылось 7 полос с очень технологичным быстрым осмотром автомобилей. Достаточно повысилось качество придорожной инфраструктуры непосредственно в Крыму. И Крым очень ждет туристов», — сказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Санаева, очереди возможны в пиковое время проезда по Крымскому мосту, но время ожидания значительно снизилось. Кроме того, у туристов будет доступ к кондиционеру и питьевой воде.

Как сообщалось, к началу курортного сезона число досмотровых пунктов на Крымском мосту увеличили. При въезде на мост в отдельном потоке досматривают автобусы и микроавтобусы. Также происходит разделение на легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством, которые проверяются в ручном режиме, и на загруженные, которые направляют на сканирование. Время прохождения машины через сканер занимает 7-9 минут.

Как сообщалось, бронирования туров в Крым снизились в этом году из-за транспортных проблем, связанных с закрытием аэропорта Симферополя. Ранее порядка 30% туристов добирались на полуостров самолетами. Остальные ехали на поездах, автобусах или собственных автомобилях. По данным РСТ, отели Крыма из-за слабого спроса снизили цены для туристов на 30%.