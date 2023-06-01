В мероприятии примут участие художники из четырех стран: России, Китая, Японии и Индонезии.

"В этом году организаторы фестиваля расширили количество локаций — более 10 точек в городе станут картой международного фестиваля", — говорится в сообщении.

Среди площадок: Гребной канал, Стрелка, а также центральные улицы Варварская и Покровская.

В прошлом году фестиваль проходил на семи площадках.

Intervals — международный фестиваль аудиовизуального искусства, проводящийся в Нижнем Новгороде с 2017 года.