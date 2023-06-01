"Солнце в этом мае светило все дни месяца. Последний раз 31 день (такое было — ИФ) в мае 2008 года. Солнечное сияние в этом месяце тоже очень продолжительное — 323,4 часа, при максимальном значении 345 часов в 1988 году. Наиболее солнечными, хотя и не рекордными, стали вторая и третья декады мая", — написал синоптик в телеграм-канале.

Он добавил, что среднемесячная температура в прошедшем мае составила плюс 12 градусов, и он был теплее, чем прошлогодний. Самая высокая температура зафиксирована 24 мая (почти плюс 24 градуса), а самая низкая — 5 мая (ночью — минус 0,4 градуса, днем — около плюс 6), также в этот день шел снег.