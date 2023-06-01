Посещение ООПТ становится платным уже с 1 июня. Оно распространяется на

12 ООПТ. Это три природных парка и 9 заказников. Касается нововведение только гостей региона, в том числе иностранных граждан.

Для мурманчан и ряда льготных категорий региональные природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение.

Оформить разрешение и оплатить посещение в данный момент гости могут на сайте министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области во вкладке "Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения". Впоследствии выдача разрешений и внесение платы будут доступны на региональном Туристическом портале.

Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения.

Стоимость посещений ООПТ колеблется от 300 до 720 рублей за день. Самая высокая стоимость определена для иностранных граждан. Так за посещение полуостровов Рыбачий и Средний, а также заказника "Сейдъявврь" придется заплатить 300 рублей гражданам России и 600 рублей иностранцам.

При этом в сообщении отмечается, что за нарушение режима охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (в том числе посещение без разрешения) предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) в соответствии со статьей 8.39 КоАП.