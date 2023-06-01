"Полностью отреставрированный памятник барону Александру Людвиговичу Штиглицу вернули на Привокзальную площадь в Новом Петергофе", — говорится в сообщении.

Памятник привели в порядок в реставрационных мастерских "Наследие" за счет государственного унитарного дорожного специализированного предприятия (ГУДСП) "Петродворцовое", чья снегоуборочная машина снесла памятник.

Как сообщалось, в феврале 2023 года снегоуборщик ночью опрокинул памятник финансисту и меценату Штиглицу в Петергофе из-за плохой видимости.

Памятник был установлен на Привокзальной площади у станции Новый Петергоф в июле 2009 года. Барон изображён в шубе и цилиндре.

Штиглиц родился в Петербурге в семье придворного банкира в 1814 году. Участвовал в постройке Петергофской и Балтийской железных дорог, выступил соучредителем Главного общества российских железных дорог. Управлял Государственным банком России с 1860 по 1866 год.