Как сообщила пресс-служба облправительства, фестиваль пройдет в рамках культурного проекта "Музейное лето в Туле".

"Крапивна — уникальный музей под открытым небом. Здесь оживут легенды средних веков и неторопливый XIX век под звуки классической музыки, фольклорные песни и смех участников забавных игр", — говорится в сообщении.

В фестивале будут задействованы все достопримечательные места села.

Так, любители классики смогут насладиться концертом классической музыки в живописной ротонде или выступлением Губернаторского духового оркестра на главной площади.

Ценителей живописи ждут познавательные экскурсии по музеям русского и современного искусства, музею Земства и градостроительной истории, а также пленэр художников на смотровой площадке.

"Здесь можно будет попробовать и свои силы, запечатлев живописное село на полотне, поучаствовать в тематических мастер-классах по дифовке и чеканке металла, созданию обереговых кукол-закруток и крапивенской нити в музеях, познакомиться с интересной книгой на книжной ярмарке, а также покрасоваться на фото в исторических костюмах", — отметили в пресс-службе.

Попробовать традиционные угощения с крапивой и не только можно будет на фудтраке у Дома культуры или заглянуть в Крапивенскую чайную в нижнем зале Дома дворянского собрания.

По информации музея-заповедника "Ясная Поляна", расположенный в Крапивне Музей Земства и градостроительной истории предложит гостям экскурсии по основной экспозиции, а также посещение выставок "Мальчик. Воин. Архитектор" и "Провинция". Также гости музея смогут принять участие в мастер-классах по росписи керамики, флористике и воспользоваться услугами музейной почты.

В сквере музея откроются творческая зона "Я — художник" и фотозона с историческими костюмами. Здесь же в рамках проекта "Земская библиотека", подготовленного в партнерстве с Региональным библиотечно-информационным комплексом, будут проведены книжная выставка и ярмарка, чтения и лекции, а также организована фотозона.

Крапивенский краеведческий музей предложит обзорные экскурсии по историческому центру Крапивны. Также для посещения будут открыты выставка живописи Валентина Захарова "Красочный мир Крапивны" и фотовыставка "Крапивна. Ретро".

Как сообщалось, традиционно проводившийся в начале июня фестиваль крапивы в селе Крапивна в этом году не состоится. Программа фестиваля традиционно включает крапивные бои, выступление музыкальных коллективов, ярмарку мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и интерактивные мероприятия.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.

Крапивна является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".