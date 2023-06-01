В Пушкинских Горах в пятницу состоится открытие литературно-поэтической программы праздника, а также памятника музейщикам. Концертная программа будет организована по мотивам произведений А.Пушкина.

В центре Пскова — от улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту до площади Ленина — в пятницу вечером пройдет театрализованное шествие творческих коллективов: уличного театра "Странствующие куклы господина Пэжо", театра "Кукольный формат" и коллектива "Картония".

"В основной день фестиваля, в субботу, у усадьбы Михайловское развернутся 10 тематических площадок. На основной сцене пройдет торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, выступят детский коллективы Псковской областной филармонии — оркестр народных инструментов и камерный оркестр, Губернаторский симфонический оркестр с оперой "Алеко", музыкальный коллектив Петра Налича и джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана", — отмечается в сообщении.

Концертная программа запланирована и на исторической сцене. Здесь выступят духовой оркестр с группой барабанщиков, духовой оркестр "Геликон", поэты, Школа Райкина представит театральный перфоманс "Письма Пушкина".

На общем пространстве праздника театральные коллективы выступят с уличными представлениями. При этом у каждого театра будет и своя собственная площадка. Вновь будет развернута интерактивная инсталляция "Сон Татьяны. Гадание" — эта площадка в прошлом году была популярна среди участников Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

У ветряной мельницы расположится сцена, где подведут итоги третьего сезона Всероссийского проекта для школьных театров "Школьная классика". Псковская область стала местом для итогового мероприятия проекта по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках работы по обновлению формата Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году гостями праздника стали более 40 тыс. человек. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года.

В этом году праздник приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и ко Дню русского языка.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной Княгини Ольги".