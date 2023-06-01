Как сообщалось, в апреле 2023 г. "дальними" поездами в РФ было перевезено 8,7 млн человек. Таким образом, помесячный рост перевозок в мае составил 13%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце вырос почти на 6% г/г, до 7,7 млрд пассажиро-километров (пкм).

Пригородные перевозки в мае увеличились на 5%, до 92,7 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост почти на 4%, до 2,9 млрд пкм.

Таким образом, всего в мае на инфраструктуре РЖД было перевезено 102,5 млн пассажиров, что на 5,5% выше уровня мая прошлого года. Пассажирооборот составил 10,6 млрд пкм (+5%).

За январь-май 2023 года было отправлено 466 млн пассажиров (+9%): в дальнем следовании — 42,5 млн (+18%), в пригородном сообщении — 423,5 млн (+8%). Общий пассажирооборот с начала 2023 года вырос на 16%, до 45,4 млрд пкм: в дальнем следовании — на 19%, до 32,7 млрд пкм, в пригородном сообщении — на 10%, до 12,7 млрд пкм.