"Встретили сегодня на башкирской земле первых 149 ребятишек из Донецка и Мариуполя, которые прибыли в республику на летний отдых. Завтра поездом приедут еще 150 гостей из Луганской народной республики. Всего за лето готовимся принять 2 тыс. человек вместе с сопровождающими", — написал Забелин.

По его словам, дети отдохнут в оздоровительных лагерях в Благовещенском, Гафурийском, Илишевском, Мелеузовском и Стерлибашевском районах республики.

"Программа будет насыщенной — подготовили образовательные, культурные, воспитательные и досуговые программы, мастер-классы и квесты и экскурсии. Я уверен, что отдых в Башкортостане станет для детей незабываемым", — отметил руководитель администрации.

Ранее сообщалось, что на финансирование детской оздоровительной кампании этого года в республике будет направлено более 2,55 млрд рублей. Объем финансирования в 2023 году вырос почти на 39%.

Всеми формами отдыха планируется охватить около 495 тыс. детей — 95% от общего количества школьников.

В период летних каникул на территории республики будут работать свыше 1,6 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, том числе: 857 лагерей с дневным пребыванием; 623 — труда и отдыха; 97 — загородных стационарных; 19 — палаточных; 67 — профильных (тематических).