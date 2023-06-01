«Официальная позиция Минэкономразвития по вопросу кэшбэка остается неизменной. В этом году программа не будет реализована. В национальном проекте по туризму заложены задачи по удовлетворению спроса туристов – запуск строительства модульных объектов размещения, поддержка инвесторов проектов создания и реновации отелей и ряд других проектов», — говорится в сообщении.

Программа туристического кешбэка действовала в РФ в 2021-2022 годах. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. Целью программы была поддержка туротрасли, пострадавшей во время пандемии коронавируса.