"Паводок от нас ушел, река почти вернулась в обычные берега", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в "Витославлицах" поднявшийся Волхов затопил Фотиеву дорогу, проходящую по территории музея к Свято-Юрьеву монастырю, и прибрежный остров у усадьбы графини Анны Орловой-Чесменской.

В "Витославлицах", основанных в 1964 году, установлены более 30 деревянных памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения. В прошлом году в МНДЗ завершилась первая в его истории 5-летняя комплексная реставрация.