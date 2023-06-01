"Всего за время реализации проекта в 2022 году состоялись 72 туристские поездки по Ставрополью, в которых приняли участие 2,5 тыс. учащихся", — сказала первая заместитель министра.

По ее словам, туристские маршруты проходили по территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, Ставрополя и экотропе "Стрижамент", а также достопримечательностям и музеям Андроповского, Шпаковского, Грачевского округов.

"Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", за счет средств федерального и краевого бюджетов. В 2022 году на это было направлено более 22 млн рублей. В этом году планируется увеличить эту сумму до 29 млн рублей, в том числе из бюджета края будет выделено 16,5 млн рублей", — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что в этом году программа уже стартовала в начале мая. В поездках принимают участие дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также победители олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований различного уровня.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".