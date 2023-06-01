Оба судна построены на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане.

Второй "Метеор" для Татарстана верфь планирует сдать 1 июля. Кроме того 30 августа должны быть сданы два "Метеора" для ХМАО, сказал журналистам гендиректор судозавода Александр Филиппов.

Два "Метеора-2020" и пассажирский теплоход проекта А217-1 Татарстан заказал верфи в 2022 году. На регулярные речные маршруты в Татарстане суда должны выйти в навигацию 2024 года.

АО "Флот Республики Татарстан" зарегистрировано в Казани 24 мая 2023 года с уставным капиталом 2 млрд рублей. Генеральным директором предприятия назначен Роман Лизалин — бывший капитан теплохода "Арабелла", в 2010 году организовавший операцию на Волге по спасению пассажиров и членов экипажа тонущего теплохода "Булгария".