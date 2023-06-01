"Открыли парк экстремальных видов спорта в районе арены "Ерофей" — самый большой на Дальнем Востоке. Все оборудование изготовлено на местном заводе и отвечает самым высоким требованиям безопасности", — сказал глава региона.

Возле арены установили рампы, трамплины для скейтборда и BMX (велосипедов для мотокросса). Совершенствовать свои навыки здесь теперь смогут любители велосипедов, роллеров, скейтбординга и самокатов.

"BMX и скейтбординг у нас теперь олимпийские виды, поэтому мы решили летом провести в Хабаровске фестиваль экстремальных видов спорта. На следующий год будем заявляться на проведение всероссийского чемпионата. Я поручаю министру спорта проработать этот вопрос", — сообщил Дегтярев.

Парк построен по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Губернатор также сообщил, что в Хабаровске построят еще один новый скейт-парк в районе парка "Динамо". Он поручил министерству спорта совместно с мэрией подготовить такой проект.

"Также сегодня в Хабаровске начала работу первая в крае "умная" спортивная площадка. На ее оборудование выделено 23 млн рублей из федерального бюджета по проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Еще 19 млн рублей из краевых средств направлено на его монтаж", — сообщил Дегтярев.

Здесь расположены воркаут-зоны, прыжковая яма, место для игры в пляжный волейбол, легкоатлетические дорожки.

"Главная особенность "умной" площадки — возможность выполнения упражнений без инструкторов. На каждом снаряде есть QR-код — просканировав его, можно перейти на инструкцию к тренажеру. Это виды упражнений, количество подходов и техника безопасности", — отметил губернатор.

Как сообщили "Интерфаксу" в краевом министерстве спорта, уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Хабаровском крае в 2022 году составил 76,5 %. При этом доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом жителей достигла 53,6%. Согласно указу президента РФ к 2030 году этот показатель должен подрасти до 70%.