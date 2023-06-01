"Первые туристы-дайверы смогут посетить о. Монерон в середине июня. Обучением и сопровождением любителей подводных путешествий займутся сертифицированные инструкторы международного уровня. Погружения будут не только приятными и безопасными, но и познавательными", — говорится в сообщении.

Перспективы сахалинского дайвинг-центра обсудил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко с инвестором этого проекта, основателем и директором самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрием Орловым, затронув вопросы транспортной доступности, гостиничного бизнеса и сферы услуг.

Губернатор предложил инвестору запустить однодневный тур на о. Монерон для жителей Сахалинской области.

"Важно, чтобы попробовать себя в дайвинге смогли местные жители. Это можно сделать в рамках экскурсий одного дня", — цитирует пресс-служба слова Лимаренко.

Орлов, в свою очередь, сообщил губернатору, что его компания (ООО "Дайвинг" — ИФ) — самая большая в стране, в российских регионах работают восемь ее дайв-центров.

"Красота Монерона восхищает, поэтому необходимо не только организовать предоставление профессиональных услуг дайвинга, но и проявить заботу к окружающей среде. Следует уделить особое внимание к экологически ответственному поведению и бережному отношению к природе острова", — приводит пресс-служба слова Орлова.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Дайвинг", зарегистрированное в феврале 2016 года в Москве с уставным капиталом в размере 500 тыс. рублей, принадлежит Дмитрию Орлову, который является ее генеральным директором. Основный вид деятельности компании — деятельность туристических агентств.

Остров Монерон, являющийся природным парком, находится в южной части Татарского пролива, в 43 км от юго-западного побережья Сахалина и относится к Невельскому городскому округу. Площадь острова около 16 квадратных км: длина с юга на север составляет 7,15 км, ширина — 3,6 км. Возле Монерона бирюзово-голубой цвет моря, вода прозрачная и даже на глубине видно дно. Остров уже давно облюбовали дайверы из разных регионов России.