"В период пандемии, в связи с мировой экономической ситуацией было сложно расширять туристическую отрасль и создавать условия, соответствующие международным стандартам. В этом году, в результате кропотливой работы нам удалось реализовать необходимые меры для приема большого количества отдыхающих. Если до сегодняшнего дня мы принимали около 2 млн туристов, то в этом году ожидаем прибытия около 10 млн туристов", — заявил Жапаров, слова которого приводит пресс-служба МВД Киргизии

По его словам, основной обязанностью органов местного самоуправления и правоохранительных органов является дальнейшее повышение туристического потенциала, улучшение всех уровней обслуживания, обеспечение комфортных условий для гостей страны и обеспечение их безопасности.

"Мы делаем акцент на экологию, креативную экономику и развитие инфраструктуры в туристических зонах, уделяя особое внимание безопасности иностранных гостей и наших граждан", — добавил Жапаров.