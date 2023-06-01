"Выявлен международный канал изготовления и сбыта поддельных шенгенских виз. Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Киргизии под видом туристов" — говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела были установлены основные подозреваемые, следствием выявлены более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала. "В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности группировки, причастной к изготовлению и сбыту поддельных документов", — отметили в спецслужбе.