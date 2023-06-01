"В национальном парке "Столбы" с сегодняшнего дня сняты ограничения на посещение туристической зоны. Традиционный "месяц тишины" завершен", — написал он.

Как сообщала пресс-служба "Красноярских Столбов", ограничения для туристов ввели в четвертый раз и действовали они с 12 по 31 мая.

"Как показала практика нескольких лет, ограничение посещения территории нацпарка эффективно в профилактике лесных пожаров и в благоприятном "пробуждении" животного мира. За это время научные сотрудники и госинспекторы неоднократно отмечали выходы маралов и косуль в рекреационную зону, копытные спокойно себя чувствовали на Лалетинской дороге, ведущей к "Центральным Столбам", — пояснили в нацпарке.

Отмечается, что за это время сотрудники обнаружили следы, свидетельствующие о ночных переходах медведей, в том числе с медвежатами. Кроме того, специалисты увидели медведицу с ее медвежонком на одном из кордонов в закрытой зоне нацпарка.