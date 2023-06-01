"Московский рейс вернулся из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В аэропорту пассажира забрала бригада "Скорой помощи". Самолет в ближайшее время отправится по маршруту Южно-Сахалинск — Москва", — сказал собеседник агентства.