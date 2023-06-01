Сегодня в 10:20 Московский рейс вернулся в аэропорт вылета на Сахалин из-за состояния пассажира

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший днем в четверг из аэропорта Южно-Сахалинска в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту областного центра.

"Московский рейс вернулся из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В аэропорту пассажира забрала бригада "Скорой помощи". Самолет в ближайшее время отправится по маршруту Южно-Сахалинск — Москва", — сказал собеседник агентства.

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