"В сложившейся ситуации производственный центр корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре усиленно работал по проекту Sukhoi Superjet NEW. Первый полет нового самолета запланирован на 21 июня. Уже имеются перспективы по поставкам новых судов региональным авиакомпаниям", — сказал он.

Романов напомнил, что между ПАО "ОАК" и "Аэрофлотом" подписано соглашение о поставке в ближайшие 7 лет 89 таких самолетов.

В то же время Минпромторг РФ заявил, что решение о назначении даты первого полета еще не принималось, и региональные власти не уполномочены делать подобные заявления.

"Министр промышленности и торговли Хабаровского края не уполномочен делать соответствующие заявления. Озвученная им информация о назначении даты первого полета не соответствует действительности. Даты начала испытательных полетов определяются разработчиком воздушного судна ("Иркут") по итогам прохождения методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям Минпромторга России. Заседание методического совета о допуске к первому полету SSJ-NEW еще не проводилось", — отмечает ведомство.