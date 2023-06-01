Тем не менее, относительно апреля "досанкционного" 2021 года пассажиропоток за прошлый месяц также вырос — примерно на 6%.
Пассажирооборот авиакомпаний РФ в апреле подскочил на 62% г/г, до 18,8 пассажиро-километров (пкм). Относительно апреля 2021 года показатель вырос на 29%. Наблюдаемый рост пассажирооборота российских авиакомпаний связан с увеличением дальности перевозок из-за необходимости облетать закрытые воздушные зоны юга и центральной части РФ, отмечали ранее отраслевые аналитики.
Общий грузооборот авиакомпаний в апреле вырос на 22% в сравнении с апрелем прошлого года, до 137,4 млн тонно-километров (показатель апреля 2021 года — 737 млн ткм), объем перевезенных грузов — на 19%, до 35,8 тыс. тонн (показатель апреля 2021 года — 120,2 тыс. тонн).
Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.