Существенный рост показателя объясняется эффектом низкой базы. Пассажиропоток апреля 2022 года был меньше, чем годом ранее, на 28%: резкое снижение перевозок последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине.

Тем не менее, относительно апреля "досанкционного" 2021 года пассажиропоток за прошлый месяц также вырос — примерно на 6%.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ в апреле подскочил на 62% г/г, до 18,8 пассажиро-километров (пкм). Относительно апреля 2021 года показатель вырос на 29%. Наблюдаемый рост пассажирооборота российских авиакомпаний связан с увеличением дальности перевозок из-за необходимости облетать закрытые воздушные зоны юга и центральной части РФ, отмечали ранее отраслевые аналитики.

Общий грузооборот авиакомпаний в апреле вырос на 22% в сравнении с апрелем прошлого года, до 137,4 млн тонно-километров (показатель апреля 2021 года — 737 млн ткм), объем перевезенных грузов — на 19%, до 35,8 тыс. тонн (показатель апреля 2021 года — 120,2 тыс. тонн).

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта в марте прошлого года.