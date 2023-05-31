"В сентябре (этого года — ИФ) утверждаем мастер-план на совете директоров корпорации. В этом году хотим войти в стадию проектирования, в 2024 году хотим закончить проектирование и приступить к строительству. Весь курорт под ключ мы планируем запустить в первом квартале 2027 года", — сказал Секачев.

Новый курорт не имеет аналогов в России и создается при участии корпорации. В рамках проекта предполагается на площади 73 га построить объекты для всесезонного размещения туристов — гостиницы категорий 3 и 4 звезды, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктуру для пляжного отдыха. Объем номерного фонда составит более 1,2 тыс. номеров. Особенностью проекта станет создание яхтенной марины и береговой сервисной инфраструктуры для владельцев яхт с возможностью технического обслуживания и зимнего хранения маломерных судов. Также планируется создать 5 км променада.

Новый туристический кластер будет располагаться в нескольких километрах от одноименного города на берегу "Камского моря" — в точке слияния рек Волки и Камы.

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций составит более 16,1 млрд рублей.

По прогнозам, благодаря развитию туристической инфраструктуры к 2030 году турпоток в Лаишево превысит 620 тыс. человек в год. Для обеспечения деятельности нового туристического кластера будет создано 2 тыс. рабочих мест.