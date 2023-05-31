«Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым продляется срок введения обязательной аттестации для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Изменения переносят этот срок еще на один год – то есть на 1 июля 2024 года. В прежней редакции эти специалисты с 1 июля этого года не могли продолжать свою деятельность без прохождения аттестации», — рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Наталья Савельева.

Она отметила, что также продлевается срок действия аттестатов, выданных ранее органами государственной власти субъектов РФ, до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.

По словам Савельевой, изменения направлены, в первую очередь, на поддержку бизнес-сообщества и снижение в этом году административной нагрузки на специалистов в востребованный туристами летний сезон.

Кроме того, по обращениям участников туристического рынка был выявлен ряд нормативных аспектов, которые требуют корректировки. В ближайшее время запланирована масштабная работа по этому вопросу.

«Реализация изменений должна сохранить баланс и комфортные условия для бизнеса, а также обеспечить безопасность и качественные экскурсионные услуги для туристов», — добавила Савельева.

Согласно принятому в 2021 году закону, все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны были пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи до 1 июля 2023 года.