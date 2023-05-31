"Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы" ждет ребят на большую этнографическую программу с такими задорными древними играми, как бабки, цибы, бирюльки, шипуны и калечина", — говорится в сообщении.

Музей истории города Боровичи и Боровичского края организует для юных посетителей историческое путешествие.

Новгородский Детский музейный центр проведет для детей праздник с конкурсами и хороводами, с мастер-классами по изготовлению сувениров из глины, мочала и фетра.

В Старорусском краеведческом музее ребята будут "по-древнему" писать на восковых дощечках (церах) и на бересте, а также тростниковой палочкой и гусиным пером по бумаге.

А сотрудники Музея-усадьбы Александра Суворова будут развивать у детей выносливость, ловкость и силу при помощи игр, которые любил сам генералиссимус.