"С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Гулять по Зоопарку можно будет с 7:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 7:30 до 21:00", — говорится в сообщении.

В Московском зоопарке приматы уже начинают выходить в уличные вольеры, в первой половине дня в уличный вольер стал выходить манул Тимофей и почти в любое время можно увидеть панд, уточняется на сайте столичного зоопарка.

На сайте Московского зоопарка также сообщается, что до 21:00 посетители могут зайти через Главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.43) и у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д.8, стр.3). Дополнительные входы работают неподалеку от серых волков (ул. Большая Грузинская, д.1, стр.103, с 10:00 до 19:00), около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию (ул. Большая Грузинская, ежедневно с 10:00 до 18:00) и подле панд (ул. Красная Пресня, д.4, с. 10:00 до 18:00 по выходным и праздничным дням).