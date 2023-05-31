«По статистике бронирований крупнейших туроператоров по выездному туризму, за три летних месяца общий объем поездок на отдых по популярным зарубежным туристическим направлениям может составить порядка 5 млн, что на 42% больше, чем летом 2022 года», — сообщает ассоциация.

Безусловным лидером продаж будет Турция, ее доля в бронированиях выездных туров, по данным туроператоров, составляет 67%. При этом глубина продаж на направлении низкая и не превышает 15-20 дней.

«Турецкое направление летом по-прежнему самое массовое по объему номерного фонда и самое доступное с точки зрения полетной программы из Москвы и регионов. Уже это обусловливает безоговорочное лидерство Турции среди всех выездных направлений в России. Общее количество заявок на лето по сравнению с концом мая прошлого года у крупнейших туроператоров выросло в среднем на 40%. Летом страну могут посетить около 3 млн туристов из России. Однако это самый оптимистичный вариант: при столь низкой глубине бронирования в течение лета все может меняться», — подчеркивают в АТОР.

Средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом – 10 ночей, средний чек тура, по данным туроператоров – 215-265 тыс. рублей на двоих. Более двух третей туристов этим летом едут в Турцию с детьми.

Второе место среди зарубежных стран по числу броней занимает Абхазия, которую летом могут посетить до миллиона туристов. На третьем – Египет, который, как ожидается, примет 300 тыс. россиян. Четвертое место занимает ОАЭ (прогноз турпотока – 300 тыс. туристов), пятое – Таиланд (200 тыс.).

Во вторую пятерку лидеров продаж входят также Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Кипр, Сейшелы.

«По нескольку тысяч человек за лето туроператоры отправят в Грецию, Италию и Францию, в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу. Ряд игроков рынка отмечает повысившийся интерес к Японии, Корее, летнему Катару, Азербайджану и Казахстану (отдых на Каспии)», — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, по сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%.