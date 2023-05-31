«По данным туроператоров, средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах 10-22% в годовом выражении. Так, средний чек туров в Краснодарский край в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым летом, на туры в Санкт-Петербург – на 7%, в Кавказские Минеральные воды – 15%», — отмечают в АТОР.

В ассоциации обращают внимание, что рост среднего чека не означает такого же увеличения цен на проживание.

«Увеличение среднего чека складывается из собственно удорожания отелей и увеличения продолжительности отдыха в России по сравнению с прошлым годом, которое произошло везде, кроме Санкт-Петербурга. Например, в Кавминводах рост цен в среднем составил 12% год к году, а рост продолжительности отдыха 10%», – пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В этом году, по наблюдениям туроператоров, средняя продолжительность отдыха в России выросла на 0,5-1,3 суток. Наибольшее увеличение (из-за транспортных проблем) зафиксировано в Крыму – в среднем на это лето туры на полуостров бронируют на 10,6 суток, против 9,3 суток прошлым летом.

«Средняя продолжительность отдыха на морских курортах России – 9-10 ночей, в городах — 3-4 ночи. Средний чек на забронированные летние туры по России такой продолжительности (только проживание в отелях) в 2023 году находится в диапазоне 90-115 тыс. рублей на семью с 1 ребенком (29,5 – 35 тысяч рублей на человека)», -

Самый большой средний чек в этом году (при бронировании только отеля) – в Анапе и Кавминводах, далее идут Сочи и Геленджик, самый небольшой средний чек тура – в Крыму.