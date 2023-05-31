«Если говорить об общем объеме туристических поездок (включая и самостоятельных туристов, и клиентов туроператоров), то в России за три летних месяца 2023 года только на морские курорты и в республики Кавказа может быть зафиксировано около 15 млн турпоездок, что на 15% больше, чем прошлым летом», — говорится в сообщении объединения.

Еще порядка 6 млн туристов, по прогнозам АТОР, отдохнут в Московском и Петербургском регионах – как правило, у ближайших водоемов.

«При этом в сегменте организованного туризма прирост количества бронирований по сравнению со средним по стране существенно выше. Туристы сейчас гораздо увереннее бронируют в турагентствах лето, чем в 2022 году – выросла средняя глубина продаж (в мае она составляет 30-40 дней) и доля организованного туризма: на ряде массовых направлениях внутреннего рынка летом она уже более 30%», — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, у многих туроператоров Россия занимает второе место по продажам после Турции, и ее доля растет. Прирост летних бронирований российских курортов в этом году по сравнению с 2022 годом составил у многопрофильных туроператоров от 15 до 80%.

«Внутренний туристический организованный рынок уверенно растет в 2023 году по всем направлениям, кроме Крыма, где пока мы видим спад на 30-40% по сравнению с прошлым летом. Рост внутреннего туризма обеспечивается несколькими факторами: и «органическим» ростом внутреннего туризма (все больше туроператоров и агентств продают Россию), и его относительной дешевизной, и проблемами в выездном туризме (курс доллара, удорожание авиаперелетов, рост цен на турецкие отели, сложности с визами и оплатой картами за рубежом)», – говорит вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Среди наиболее популярных направлений по бронированиям на три летних месяца, по данным АТОР – Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик). Его доля составляет 58%, по прогнозу в Краснодарский край этим летом могут приехать около 9 млн туристов. На втором месте Кавминводы с долей 9%. На третьем – Санкт-Петербург с долей 9%. НА четвертом – Дагестан и Северный Кавказ (доля 8%). Крым входит в первую пятерку, его доля сейчас составляет 4%, но может вырасти в течение лета.

«Также в топ по бронированиям у туроператоров входят Москва и Подмосковье, Калининград, Казань, Алтай, автобусные туры. Наилучшую динамику по приросту количество бронирований по сравнению с прошлым летом сейчас показывает Анапа (17-60% у ряда игроков рынка), Геленджик (до +55%), Сочи (до +37%), Сочи и Кавминводы (24-37% у разных игроков), Дагестан (до +20-25%)», — отмечают в ассоциации.

В АТОР подчеркивают, что организованные туры на российские курорты приобретут как минимум в три раза больше туристов, чем отдых за рубежом.