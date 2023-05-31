«Сегодня в Госдуме рассматривались поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, которые в том числе предусматривают, что ответственность за невнесение сведений в «Электронную путевку» наступает для туроператоров в сфере внутреннего туризма 1 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, на внутреннем рынке работают около 4 тыс. туроператоров, многие их них это некрупные туроператоры, не имеющие своих информационных систем.

«Соответственно, для таких туроператоров процесс адаптации к системе «Электронная путевка» проходит дольше. В связи с этим Госдумой и Минэкономразвития после неоднократных консультаций с отраслью принято решение поддержать туроператоров в сфере внутреннего туризма и дать им еще год для подготовки к включению в систему «Электронная путевка», — пояснили в пресс-службе.

Сроки введения ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров должны были наступить 1 сентября 2023 года.

«Электронная путевка» – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.