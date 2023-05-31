"Проект "Завтрак в Подмосковье" объединил более 140 ресторанов и кафе Московской области. Предприниматели разработали специальные утренние меню, состоящие из нескольких блюд. Приобрести сет можно по фиксированной цене", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Все участники акции, которая продлится до 31 августа, будут отмечены на интерактивной карте туристического портала welcome.mosreg.ru. Помимо точек общественного питания, на карте будут отображаться и главные достопримечательности городских округов Подмосковья.

Проект разработан министерством культуры и туризма Московской области совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.