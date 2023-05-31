«В соответствии с документом мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие с 24 февраля в специальной военной операции, а также члены их семей смогут в одностороннем порядке потребовать расторжения договора о реализации туристического продукта и вернуть деньги за турпутевки, которыми они не смогли воспользоваться из‑за поступления на военную службу», — говорится в сообщении.

Как отметили в Госдуме, туроператор, получив такое требование, обязан будет в течение 10 дней вернуть деньги.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года. При этом требование о расторжении договора и возврате денежных средств можно будет направить в течение трех лет со дня заключения договора с турфирмой.