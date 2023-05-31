"На их модернизацию из федерального бюджета выделено более 21 млн рублей. Учреждения приобретут выставочное, мультимедийное, фондовое оборудование, в том числе, проекторы, интерактивные панели и стенды, сенсорные столы, современные витрины, стеллажи и шкафы для хранения музейных предметов", — говорится в сообщении.

По словам министра культуры области Олеси Полуниной, чтобы получить финансирование, музеи прошли конкурсный отбор и сами определили перечень оборудования, учитывая свои потребности и концепцию развития.

"В прошлом году мы провели переоснащение двух музеев, в этом преобразятся уже семь", — приводятся в сообщении слова Полуниной.

Уточняется, что в текущем году будут модернизированы Городской музей Ангарска (Музей часов), Историко-художественный музей им. академика М.К. Янгеля в Нижнеилимском районе, Краеведческий музей Усть-Илимска, Историко-краеведческий музей Киренского района, Казачинско-Ленский районный краеведческий музей, Заларинский районный краеведческий музей и Осинский районный историко-краеведческий музей.