В рамках обсуждения законопроекта об организации перевозок пассажиров такси в Петербурге Енокаев упомянул, что принятый в 2022 году федеральный закон о перевозках такси ставил целью, среди прочего, избавить пассажиров от "навязчивых молодых людей с табличками в зоне прилета", которые предлагают услуги в аэропортах и на вокзалах по завышенной стоимости и работают без разрешений.

"Дополнительно возможно переработать и установить новую норму оказания услуг. И такой эксперимент уже сейчас прорабатывается. Думаю, в июне уже будет (работать). Его логика следующая: аэропорт Пулково разыграл на торгах, предоставил в аренду участок внутри зоны терминала, это зона ожидания для такси, готовых принять заказ. Пассажир, находясь в аэропорту, вызывает такси — агрегатор говорит: "Ваше такси готово, как выйдете — нажмите кнопку, мы скажем номер". Такси на самом деле там его уже ждет", — пояснил Енокаев.

В результате пассажир подойдет к первой в очереди машине, ожидание составит меньше минуты. Это позволит избежать скопления машин в зоне выезда и избавить пассажиров от длительного ожидания такси на выходе из терминала, считает Енокаев.

"Такая практика уже в Сочи опробирована, она имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Думаю, в конце июня мы увидим и в Петербурге такую практику", — добавил он.

Енокаев также сообщил, что на текущий момент власти Петербурга разрабатывают техническое задание на региональную информационную систему такси. До ее создания правительство будет пользоваться федеральной системой усеченного функционала.

Как сообщалось, в среду петербургский парламент поддержал в первом чтении законопроект о перевозках такси. Он подразумевает создание региональных реестров перевозчиков, легкового такси и агрегаторов, что должно вывести из тени свыше 24 тыс. водителей, утверждает белый цвет с желтой полосой в качестве обязательной цветовой гаммы для кузова и запрещает предлагать услуги перевозок в Пулково и на вокзалах, за исключением специально отведенных мест.