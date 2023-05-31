"Ведущими туроператорами Ставрополья разработано около 120 туров по краю для отдыхающих, интересующихся, в том числе, культурно-познавательным туризмом. Отмечается востребованность у туристов таких туристических маршрутов", — сказала первый заместитель министра.

Она отметила, что Ставропольский край обладает развитым богатым культурно-историческим наследием, а также большим потенциалом в сфере развития культурно-познавательного туризма.

"Туристические маршруты включают посещение памятников культуры, музеев-заповедников, фортификационных сооружений", — подчеркнула собеседница агентства.

Всего на территории края расположено более 2 тысяч памятников культуры регионального значения и более 60 — федерального.

Работают два музея-заповедника: имени Лермонтова в Пятигорске, в котором поэт провел последние месяцы своей жизни и написал последние стихи, а также Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный имени Прозрителева и Праве в Ставрополе.

"Туристам будет интересно узнать историю фортификационных сооружений Азово-Моздокской оборонительной линии времен Кавказских войн, которые сохранились в виде остатков крепостей, редутов, мощеных дорог в Ставрополе и Георгиевске", — добавила первый заместитель министра.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".