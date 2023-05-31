«Изначально туристам хотели запретить водить любые транспортные средства на Бали, предлагая в качестве альтернативы аренду машины с водителем или групповые поездки от туркомпаний. Позднее власти провинции пересмотрели эту инициативу, и теперь иностранные туристы могут арендовать автомобиль или мотобайк в тех компаниях, которые являются членами торговых агентств или Ассоциации по аренде транспортных средств. Кроме того, путешественники должны иметь международное водительское удостоверение», — пишет издание.

Как отмечает газета, на Бали существуют сотни неофициальных компаний, которые сдают туристам в аренду мотоциклы. Зачастую это семейный бизнес, который является основным источником дохода. Поэтому местные жители просят власти пересмотреть решение.

В свою очередь, губернатор Бали Ваян Костер настоятельно рекомендовал жителям провинции не оказывать содействие иностранным туристам в нарушении законодательства Индонезии.