"10 июня в 11:00 на базе всесезонного курорта "Армхи" состоится торжественное открытие летнего туристического сезона 2023 года. Одним из главных событий станет фестиваль бейсджампинга в Джейрахском районе, который пройдет в единственном в стране клубе бейсджампинга "Легенды гор" имени Глеба Вореводина", — сказал представитель комитета.

Как отметил собеседник агентства, посетителей ждет разнообразная культурно-развлекательная программа, в которую входит концерт исполнителей ингушской эстрады, выставки изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Для всех желающих организаторы приготовили конкурсы на лучший художественный рисунок для детей и на самый вкусный шашлык для взрослых "Шик шашлык".

Кроме того, для гостей организуют прогулки по территории курорта на фоне средневековых башенных комплексов. Там же будет работать туристско-информационный центр, где презентуют местные туристические продукты, достопримечательностях, экскурсионные маршруты.