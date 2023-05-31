"Мероприятие пройдет в 20 парках культуры и отдыха в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Домодедове, Истре, Клину, Коломне, Королёве, Красногорске, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехове-Зуеве, Пушкинском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Щёлкове", — говорится в сообщении.

В ходе акции детям раздадут около 57 тысяч стаканчиков с мороженым.

В министерстве добавили, что праздничная программа в парках начнется в 12:00. В рамках мероприятия будут организованы игровые шоу, мастер-классы, анимация. Также будет работать фотозона.