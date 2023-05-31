Так, белгородских школьников на отдых примут в Воронежской, Пензенской, Калужской, Ярославской областях, а также в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым.

"В первую очередь отдыхать за пределы области отправятся ребята из приграничных сёл, а также из Шебекинского и Грайворонского городских округов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в Воронеж уже отправилась первая группа школьников из 300 человек из Шебекинского городского округа.

Всего планируется, что летней оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тыс. детей региона. На летних каникулах на территории области планируется работа 470 организаций отдыха детей и их оздоровления, из них 11 — это загородные лагеря с общим охватом 7,5 тыс. детей. Из указанного количества организаций, 313 лагерей с дневным пребыванием откроются на базе образовательных организаций.

В последние дни город Шебекино и Шебекинский городской округ подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. Сообщалось о двух погибших мирных жителях и нескольких раненых.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.