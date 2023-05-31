"По результатам исследования, к сожалению, все водные объекты, используемые для купания в летний период, не соответствует требованиям санитарного законодательства. Управление не рекомендует купание в (таких — ИФ) водоемах, употребление для питья воды в них, заглатывание создают угрозу возникновения острых кишечных, энтеровирусных инфекций и других болезней", — сказала Смелова журналистам в среду.

С июня специалисты Роспотребнадзора будут еженедельно отбирать пробы воды в городских водоемах, и ситуация может измениться.

Качество песка на всех пляжах северной столицы на данный момент соответствует гигиеническим нормативам, добавила Смелова.

Всего на территории Петербурга утверждены 24 зоны рекреации, 14 из них — в Курортном районе (озеро Сестрорецкий Разлив, Финский залив).

Директор городского учреждения по благоустройству "Курортный берег" Алексей Фисяк со своей стороны добавил, что 14 пляжей района уже готовы к купальному сезону: там отремонтировали кабинки для переодевания и туалеты, убрали мусор с побережья, обследовали дно, установили информационные щиты и спасательное оборудование. Также на водоемах разместили буи — в этом году впервые будут обозначены безопасные зоны купания для детей.

Начальник Поисково-спасательной службы (ПСС) Петербурга Юрий Данчук сообщил, что к новому купальному сезону в городе в службе ПСС зарегистрировали 19 спасательных станций, на каждые 200 метров пляжей дополнительно выставят 27 постов со спасателями — это больше, чем в прошлом году.

"Прорабатывается вопрос об установке видеокамер на всех пляжах Петербурга, работа по районам проводится. Благодаря этому предпосылки к несчастным случаям заблаговременно будут обрабатываться — надеюсь, со следующего года — оператором или программой с искусственным интеллектом (она существует, апробирована в Москве и других регионах)", — отметил Данчук.

Кроме того, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Петербурга Виктора Колесова, на местах несанкционированного купания будут проходить межведомственные рейды. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Согласно прогнозу погоды, которым поделился начальник Гидрометцентра города Александр Колесов, "купальный сезон" в северной столице в этом году начнется не раньше третьей декады июня.

Летом прошлого года на водоемах города зарегистрировали 60 ЧП на воде, погибли 37 человек, в том числе двое детей. Причинами трагедий были купание в состояние опьянения и оставление родителями детей без присмотра. Спасти удалось 48 человек, помощь оказана 123.