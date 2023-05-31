"В рамках программы мероприятий фестиваля пройдет более 500 всяких событий. Мы получили подтверждение об участии в фестивале 400 издательств. На "Красной площади " будет представлено более 100 тысяч изданий, то есть на любой вкус", — сказал Григорьев, который также является заместителем председателя Оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля.

По его словам, в фестивале примут участие издательства из Белоруссии, а также регионов, недавно включенных в состав России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Территория фестиваля будет разделена на 12 тематических площадок, среди которых есть московская и площадка детской литературы, а также площадка общества "Знания".

В этом году фестиваль будет продолжаться на день дольше обычного. В последний день 6 июня, когда отмечается день рождения Александра Пушкина, по традиции, будут названы победители премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов. Завершит фестиваль большой гала-концерт театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщил Григорьев.

IX Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет у стен Кремля со 2 по 6 июня.