"По итогам 2022 года объем производства предприятие (завод ПАО "Корпорация "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре — ИФ) увеличило в 1,3 раза. Вместе с тем, в целом по отрасли показатели снижены. Основная причина — корректировка программы по региональному самолету Superjet-100: из 19 единиц в 2023 году мы, к сожалению, можем выпустить только 6 единиц в связи с отказом поставки импортного оборудования", — сказал он.

При этом, по его словам, завод в Комсомольске-на-Амуре наращивает производственные мощности. "За счет ресурсов федерального бюджета планируется реконструкция и расширение производства и серийного выпуска истребителей пятого поколения", — добавил Романов.

В 2022 году комсомольский авиазавод планировал выпустить 10 единиц Superjet-100, в 2023 году поставки этого самолета "будут меньше, чем в 2022 году", сообщал в июне прошлого года тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов (сейчас возглавляет "Роскосмос"). До этого вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2022 году заказчики получат минимум 19 Superjet-100, включая новые заводские и ранее не реализованные "белые хвосты" (уже построенные, но не переданные заказчику самолеты — ИФ).

Западные санкции, введенные против РФ после начала военной операции на Украине, предусматривают запрет на поставки систем и комплектующих, необходимых для производства и обслуживания авиатехники. Российский авиапром перестал получать компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам, сообщал Мантуров. Заморозка авансированных контрактов по компонентам будет оспариваться в судах, говорил он.

С 2024 года предприятия российского авиапрома планируют начать серийный выпуск самолета SSJ-New — импортозамещенной версии Superjet-100.