"Деловая встреча между замминистра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анной Безруковой и президентом Ассоциации "Ремесленный Совет Кыргызстана", членом всемирного совета ремесел AISBL Нурзат Жээнбек Кызы состоялась в Центре народных художественных промыслов республики. В ходе переговоров стороны достигли договорённости о взаимном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий", — говорится в сообщении.

Таким образом, Ассоциация "Ремесленный Совет Кыргызстан" примет участие в фестивале народных художественных промыслов, который состоится в октябре 2023 года в городе Махачкале. "Ассоциация представит экспозицию традиционной культуры Кыргызстана", — говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече в знак уважения Нурзат Жээнбек Кызы передала в Центр народных художественных промыслов Дагестана традиционный кыргызский войлочный ковер "ширдак".