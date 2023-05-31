"Передача архива семьи Бенуа в наш легендарный музей "Петергоф" — это крайне важное событие. Спасибо нашему другу из Италии Пьетро Питтаро, который этот дар передает", — сказал в ходе церемонии замминистра культуры РФ Андрей Малышев.

В свою очередь врио генерального директора Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков отметил, что переоценить музейную значимость предметов, которые поступают в коллекцию музеям невозможно.

"Именно этого периода жизни Николая Александровича (Бенуа) в музейных архивах просто нет. Такой комплекс документов дает нам мощный импульс, во-первых, в изучении в дальнейшем истории семьи Бенуа", — сказал он.

По словам Коврикова, Музею семьи Бенуа в этом году, 27 сентября, исполняется 35 лет, 27 сентября. В этот же день состоится выставка новых поступлений.

Пьетро Питтаро со своей стороны отметил, что ранее он уже передал некоторые предметы музеям, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. "Мною руководила единственная мысль — вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они вернулись на родину Бенуа в Россию", — добавил он.

Среди предметов, переданных в "Петергоф", смокинг директора художественно-постановочной части "Ла Скала", идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа Николая Бенуа, фотографии и документы. Так, среди документов — паспорта Николая Бенуа и его супруги Дизмы де Чекко, благодаря которым можно будет установить даты их заграничных поездок, а также недатированные письма и произведения художника последнего периода. Существенную часть коллекции составляет переписка 1960-1980-х годов с коллегами и друзьями Николая Бенуа и его супруги. К наиболее ценной части относятся семейные фотографии, не встречающиеся в других архивных собраниях. Также в передаваемом даре представлена коллекция открыток Николая Бенуа с изображениями экспонатов парижских музеев, французской архитектуры.