Поезд N275/276 Самара-Минск будет курсировать с 14 июня до середины сентября. Предусмотрены остановки в Пензе, Моршанске, Смоленске и других городах.

"Из Самары поезд будет отправляться в 13:30 (мск) и прибывать в Минск на следующий день в 23:53 (мск). В обратном направлении состав будет отправляться в 21:57 (мск) и прибывать в Самару через день в 08:56 (мск)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд сформирован из купейных, плацкартных вагонов, а также СВ. Предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Ранее путешествовать между Самарой и Минском можно было только с пересадками.