В частности, из Челябинска в Адлер назначено два поезда, один из которых будет курсировать ежедневно, второй — трижды в неделю. Поезд Челябинск-Новороссийск будет отправляться через день.

Кроме того, будут курсировать два поезда из Орска — в Анапу (один раз в неделю) и в Адлер (три раза в неделю).

Планируется, что летние сезонные поезда перевезут около 270 тыс. пассажиров.

ЮУЖД действует на территории 7 российских регионов: Челябинской, Курганской, Оренбургской, частично Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкирии, а также Северного Казахстана.