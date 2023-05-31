Прямые рейсы будут осуществляться два раза в неделю: из Хабаровска в Благовещенск — по вторникам и воскресеньям, в обратном направлении — по средам и пятницам.

Кроме того, с начала июня перевозчик будет летать по маршрутам Хабаровск — Благовещенск — Зея (два раза в неделю) и Хабаровск — Благовещенск — Тында (три раза в неделю).

"Таким образом, учитывая действующие рейсы авиакомпании "Якутия", количество рейсов между Благовещенском и Хабаровском увеличивается с шести до девяти в неделю", — отмечается в сообщении.

В аэропорту Благовещенска "Интерфаксу" уточнили, что регулярные рейсы заявлены до сентября.

С 6 июня авиакомпания "Ангара" также приступит к полетам по маршруту Благовещенск — Комсомольск-на-Амуре. Из Благовещенска самолеты будут летать по вторникам и четвергам, в обратном направлении — по средам и пятницам.

Полеты по всем маршрутам будут выполняться на самолетах Ан-24.