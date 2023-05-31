Протяженность тропы — 3,4 км. Она проходит по живописному холмистому ландшафту, примыкающему к долине реки Протвы через различные экологические системы бора.

На тропе установили 15 информационных аншлагов и восемь указателей с информацией об особо охраняемой природной территории, ее растительном и животном мире, говорится в сообщении.

"Наша ключевая задача сберечь природу для будущих поколений. "Городской бор в г. Боровске" — очень важный для региона лесной массив естественного происхождения. Создание экологической тропы позволит организовать туристический поток и снизить нагрузку на реликтовый бор", — цитирует пресс-служба регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипу.

"Городской бор в г. Боровске" — хвойный лесной массив площадью 300 га, входящий в исторический ландшафт районного центра. В нижней его части преобладают еловые леса, которые состоят из ели обыкновенной с примесью сосны и березы. В верхней части распространены сосняки-кисличники и сосняки травяные. Отличительная особенность массива — значительный возраст составляющих его деревьев, на некоторых участках он достигает 160-180 лет.